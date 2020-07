Viola il foglio di via e va in piscina con gli amici ma i carabinieri lo scoprono, denunciato 19enne

Nella serata di giovedì, i militari dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti al “Podere La Torre” per un normale controllo ad esercizio pubblico e hanno riconosciuto un soggetto sottoposto al Foglio di Via obbligatorio dal Comune di Schio valido sino la 2023.

Il soggetto in questione è un 19enne velese già noto alle forze dell’ordine per diversi reati commessi sia nel Comune scledense che in quelli vicini e, al momento del controllo, assieme ad altri conoscenti stava trascorrendo il pomeriggio in una delle piscine del locale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Portato in caserma, dopo i necessari accertamenti, è stato denunciato per la violazione degli obblighi inerenti le misure di prevenzione.