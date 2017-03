Gara degli aghi: il tribunale riabilita ancora Riboni

Nella "gara degli aghi", tra Ulss e Riboni a pungersi è ancora una volta la prima. Seconda sconfitta in tribunale infatti per l'Ulss vicentina nella causa che la vedeva opposta all'ex primario del pronto soccorso Vincenzo Riboni, oggi in pensione.

"Secondo la prima sezione civile del tribunale di Vicenza presieduta da Campo (giudici Lamagna e Biondo) - fa sapere il Giornale di Vicenza - Riboni si comportò concorrettezza, segnalò subito, come gli impone la norma, all’Ufficio procedimenti disciplinari dell’Ulss quella chat su whatsapp, e indicò quello che sapeva: c’era stato uno scambio di messaggi fra medici e infermieri del pronto soccorso, e prospettò che la “gara degli aghi” poteva essere avvenuta. Pertanto, non ha compiuto alcuna irregolarità, né ha falsificato la realtà.

L’Ulss non avrebbe dovuto sospendere l’allora primario, oggi totalmente riabilitato, per dieci giorni (sanzione fatta scontare subito) e dovrà pagare di nuovo le spese legali. L’Ulss (avv. Laura Tedeschi e Cristina Bonato) si è opposta, ma il collegio ha respinto il reclamo, condannandola a pagare 3 mila euro".