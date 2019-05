"Sorpesa" dell'ovetto di cioccolata: 29enne denunciato per spaccio

Marijuana nel contenitore di plastica degli ovetti di cioccolata, ma anche in una scatola metallica. Guai per un 29enne che a Villaverla, all'interno di un bar di via Molini, si è fatto "beccare" dalla polizia locale con lo stupefacente appoggiato sul tavolo all'interno dei contenitori. I vigili hanno proceduto a perquisire la sua casa dove hanno trovato un altro box con la droga. In totale sono stati sequestrati 24 grammi di maria, assieme a un bilancino elettronico di precisione e un fucile ad aria compressa e a dei pallini metallici che l'uomo aveva regolarmente acquistato e detenuto all'interno dell'abitazione.

L'episodio è accaduto verso le 16:30 di giovedì. Dopo le molte segnalazioni a riguardo di una attività di spaccio di stupefacenti, la polizia locale nordest vicentino ha organizzato un servizio di appostamento in borghese nell'area esterna del bar, notando il giovane che aveva la scatola metallica appoggiata sul tavolo ( con all'interno g. 4,81 netti di Marijuana). Balzava poi agli occhi degli agenti un piccolo contenitore in plastica di colore giallo (contenitore delle sorprese degli ovetti di cioccolata) che si trovava a terra in prossimità dei piedi del tavolino con altra "erba".

L'uomo, identificato in V.C., 29enne di Thiene è stato denunciato per detenzione di marijuana ai fini di spaccio.