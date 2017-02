Villaverla, soldato Usa si suicida con il fucile d'ordinanza

Vige il massimo riserbo attorno al dramma avvenuto venerdì pomeriggio a Novoledo, frazione di Villaverla. Un militare americano di 28 anni si è tolto la vita utilizzando il fucile di ordinanza.



A trovare il corpo senza vita del giovane sono stati i carabinieri di Thiene, arrivati sul posto dopo la chiamata di un vicino di casa della vittima, che aveva sentito lo sparo. Non sarebbero stati trovati messaggi di spiegazione o addio.

Non è la prima volta che la cronaca viene scossa da una tragedia di questo tipo legata ai soldati Usa: nel marzo scorso un 23enne si era suicidato in caserma e la procura aveva aperto un'inchiesta per scoprire se il gesto fosse stato istigato da cyberbullismo su un gurppo Facebook.