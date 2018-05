Villaverla, trattore trancia tubo del gas: vigili del fuoco in azione

Vigili del fuoco in azione la scorsa sera, dalle ore 20.00 circa per una importante perdita di un tubo del gas di media pressione in via Udine a Villaverla

La macchina agricola era impegnata ad arare un campo vicino alla pista ciclabile, quando il vomere ha accidentalmente urtato e tranciato il tubo. L'odore causato dalla perdita di gas ha destato preoccupazzione tra i residenti in quanto si sentva anche qualche centinaio metri di distanza. I pompieri hanno messo in sicurezza il viadotto.