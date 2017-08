Villaverla, si trancia le dita al lavoro: gravissimo un 25enne

Tragico incidente in un cantiere della Pedemontana Veneta sulla Strada Provinciale 349 a Villaverla. Per cause ancora in corso di accertamento, verso le 11.30 di giovedì, un 25enne ha subito un grave trauma a un arto: la subamputazione delle dita della mano destra.

Sul posto l'ambulanza del Suem, che ha trasportato il ragazzo all'ospedale di Santorso, e le forze dell'ordine.