Villaverla, garage in fiamme con auto Gpl e bombole: esplosione sventata

Poteva avere conseguenze gravissime l'incendio avvenuto sabato sera in un garage in via Palladio 145, a Villaverla.

All'interno della rimessa, infatti, c'era un'auto a Gpl e altre bombole di gas. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso che le fiamme non provocassero un'esplosione distruttiva.

Fortunantamente del rogo si erano subito accorti anche i gestori della vicina pizzeria Dal Moro, che hanno fatto subito uscire le decine di clienti. Il lavoro dei pompieri è durato alcune ore.