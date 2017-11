Villaverla, fa prostituire la moglie 47enne: denunciato pensionato

Per avere un extra faceva prostituire la moglie in appartamenti da lui stesso affittati. Il via vai di uomini presso l'ultimo, a Villaverla, aveva dato nell'occhio, tanto che il sindaco, Ruggero Gonzo, ha chiesto alla polizia locale Nord Est vicentino di indagare.



Sono così inziate le indagini, che hanno portato alle testimonianze di alcuni clienti, al rinvenimento di alcuni annunci pubblicati on line e, infine, all'identificazione dell'affittuario dell'appartamento. Gli agenti hanno effettuato una perquisizione del locale, trovando all'interno una cinese 47enne, profilattici, nuovi e usati, salviette umidificate e denaro contante. La donna ha chiesto di far arrivare il marito che, con grande sorpresa degli agenti era lo stesso affittuario nonchè l'accompagatore della prostituta.



L'uomo si è giustificato dicendo che era un modo per contribuire al bilancio famigliare, visto che la moglie era disoccupata. L'appartamento è stato sottoposto a ssequestro preventivo e il pensioanto denunciato, come la donna, una 51enne cinese, che aveva pubbicato gli annunci.