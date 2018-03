Villaverla, evade per farsi un tatuaggio: arrestato 32enne

Nel pomeriggio di mercoledì, i carabinieri della Stazione di Thiene hanno tratto in arresto per evasione il 32enne pluripregiudicato Nicola Filippi, residente a Villaverla, il quale, senza giustificato motivo, si era allontanato dalla propria abitazione, ove si trovava ristretto in regime di arresti domiciliari: è stato rintracciato nel centro di Marano.

Al momento del controllo, l’uomo ha fornito, come giustificazione, l’autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza a recarsi presso uno studio medico per sottoporsi ad una visita dermatologica: in realtà, poco prima, si era recato proprio a Marano per farsi un tatuaggio.

Valutata l’inconsistenza dei motivi addotti a sua discolpa, su disposizione dell’A.G. il delinquente è stato ancora una volta tratto in arresto per evasione. Giovedì, al termine del giudizio direttissimo, Filippi è stato condannato a 5 mesi di reclusione ed è stato nuovamente ristretto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione.