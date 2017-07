Villaga, spaccata notturna al negozio di parrucchiera: ladri in fuga

Una spaccata nella notte tra venerdì e sabato in un negozio di parrucchiera a Villaga, lungo la via Berico-Euganea ha messo in allerta le forze dell'ordine. Ai carabinieri sarebbe infatti arrivata una segnalazione di un'auto di colore nero che si dirigeva a fari spenti in direzione Vicenza.

I militari dell'Arma hanno quindi attivato dei controlli speciali per cercare di intercettare gli autori del furto. Dai rilievi effettuati sul luogo della spaccata risulta che i malviventi hanno sottratto 400 euro dalla cassa del negozio. Poco prima, i carabinieri erano intervenuto in un bar di Barbarano per un tentato furto. Da via Muggia fanno però sapere che i due fatti non sono collegati.