Villaga, frontale tra due auto: morto un trentenne

Tragico incidente a Villaga lungo la provinciale Berico-Euganea. Alle 21 di sabato una Fiat Punto, con alla guida Mattia Sartori, trentenne del paese, si è schiantata con una Panda guidata da una donna. Per il giovane non c’è stato niente da fare mentre la guidatrice è stata ricoverata al San Bortolo.

Le cause dello scontro sono ancora al vaglio dei carabinieri di Villaga, impegnati sul posto fino a tarda notte, assieme ai vigili del fuoco. Dalle prime ricostruzioni lo schianto è avvenuto lungo un rettilineo appena dopo una semicurva. Nel frontale la Punto guidata da Sartori è stata scaraventata nel canale di irrigazione che costeggia la strada, rovesciandosi su un fianco.

Al loro arrivo i pompieri hanno lavorato per estrarre il corpo del giovane dalle lamiere dell’auto completamente distrutta. A quel punto era già troppo tardi: il personale del Suem non ha potuto che constatare il decesso di Sartori. La conducente della Panda è stata assistita sul luogo dell’incidente e trasferita al pronto soccorso in condizioni che non appaiono critiche.