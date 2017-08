Villa Piovene Porto Godi in fiamme: salvata da un passante

Poco prima delle ore 6, i vigili del fuoco sono intervenuti a Toara di Villaga per l’incendio di un sottotetto a villa Piovene Porto Godi. L’allarme è stato dato da un passante che ha visto del fumo venire fuori da una finestra ed ha allertato la sala operativa del 115.



I pompieri di Lonigo e Vicenza intervenuti anche con l’autoscala hanno subito spento l’incendio, che ha interessato alcune masserizie depositate nella stanza della villa seicentesca. Le cause che hanno innescato l’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sono ora in corso le operazioni di messa in sicurezza della dimora.