Vietato l'accesso a Parco Astichello: è tossico

L'area verde di circa 10 mila metri quadrati che si estende tra il fiume Astichello e la pista ciclopedonale di via Pforzheim e il parcheggio Cricoli resterà un grande polmone verde, ma non sarà più accessibile a causa dell'inquinamento del terreno sottostante”.

Ad annunciarlo è l'assessore al territorio Lucio Zoppello che ha reso note le decisioni prese oggi dalla conferenza dei servizi nell'approvare l'analisi del rischio ambientale e sanitario.

Discarica

La vicenda risale all'ottobre del 2014, quando, in occasione di scavi per un cantiere nelle aree comunali lungo via Pforzheim, era stata rinvenuta una vecchia discarica, precedente al 1982, anno di nascita della normativa sui rifiuti urbani. Da allora si sono succeduti accertamenti e indagini che hanno riguardato il parcheggio Cricoli, la pista ciclopedonale e, successivamente, anche l'area verde Astichello ovest.

La decisione

Di oggi l'approvazione dell'analisi del rischio che conferma la presenza, tra 1 metro e 4 metri di profondità, di materiali di riporto e rifiuti, e la definizione delle conseguenti prescrizioni. Per quanto riguarda il parcheggio Cricoli e la pista ciclopedonale, la presenza sotterranea dei rifiuti non desta preoccupazioni, grazie alla barriera rappresentata dalla pavimentazione. Risulta invece necessario vietare l'accesso all'area verde dove potrebbero manifestarsi rischi sanitari per contatto con il terreno. Ecco perché, fin dai prossimi giorni, sarà installata una recinzione e saranno posizionati i cartelli di divieto di accesso alla zona verde. Per quanto riguarda le acque sotterranee, infine, pur non essendoci ad oggi alcuna contaminazione, sarà messo in atto un piano di monitoraggio semestrale tramite piezometri.