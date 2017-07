Vicenza, videomapping in piazza dei Signori per raccontare Pigafetta e la Basilica

Il video mapping é una tecnologia che permette di proiettare della luce o dei video su superfici reali, in modo da ottenere un effetto artistico ed alcuni movimenti inusuali sulle superfici.Vicenza, si candida a diventare il primo esempio in Italia di museo notturno diffuso a cielo aperto, gratuito, attraverso questa tecnica. E’ questo l’obiettivo del vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d’Elci che oggi ha illustrato il senso dell’operazione che si svilupperà a chiusura dell’avviso pubblico del settore musei, cultura e promozione della crescita, aperto fino al 31 luglio.

“Il videomapping notturno ha il pregio di offrire un intrattenimento gratuito per tutti, in grado di trasformare alcuni luoghi della città e il nostro obbiettivo ora, per il progetto che contiamo possa essere sviluppato negli anni futuri, è di promuovere uno strumento di narrazione delle nostre architetture, della storia della città legata a grandi nomi - ha sottolineato il vicesindaco - l’avviso riguarda piazza dei Signori ed in particolare le facciate della Basilica palladiana, e del Monte di pietà, esclusa la chiesa di San Vincenzo, che diventeranno veri e propri schermi dove scorreranno le immagini".

L’assegnatario del servizio dovrà fornire in via permanente le infrastrutture che servono per la proiezione delle immagini, che quindi rimarranno di proprietà del Comune, mentre la manutenzione sarà garantita per due anni. Inoltre dovrà essere sviluppata l’idea con un primo set di contenuti base che verranno proiettati in orari predefiniti: per esempio, in tre momenti durante la serata, per la durata di 7-10 minuti ciascuno, con l’accompagamento dall’audiodiffusione. “Abbiamo già pensato ai temi da sviluppare in piazza dei Signori – precisa Bulgarini d’Elci -. Sulla facciata della Basilica si potrà raccontare il senso dell’intervento di Andrea Palladio sul medievale palazzo della ragione messo in luce tramite il videomapping, visto che è ormai celato dalle logge palladiane. Il gioco delle proporzioni possibile grazie alla riproposizione della serliana sarà più comprensibile grazie a proiezioni ben studiate e certamente d’effetto. Su palazzo del Monte di pietà vogliamo far rivivere la figura del vicentino Antonio Pigafetta, navigatore ed esploratore che ha partecipato alla spedizione di Ferdinando Magellano e quindi al primo giro intorno al mondo di cui ha scritto un diario".

Sarà quindi l’occasione per celebrare i 500 anni della spedizione che verranno ricordarti in tutto il mondo a partire dal 2019 e per i due anni successivi. Bulgarini d’Elci precisa che “Si tratta di un progetto capace di dare i suoi frutti nel tempo e che porterà i turisti a scegliere di pernottare in città piuttosto che nei dintorni per poter godere dello spettacolo, visto che come sappiamo solitamente i visitatori transitano in città durante la giornata. Contiamo di dare il via alla fase del progetto prevista dal bando, quindi alle prime proiezioni a partire dalla fine dell’anno”. L’avviso, che consentirà di raccogliere le proposte che verranno poi valutate – come previsto dalla normativa -, è stato costruito sulla base di un progetto già pervenuto agli uffici. L'appalto, che avrà la durata di 2 anni dalla stipula del contratto, ha un importo di 190 mila euro. Gli interessati possono presentare domanda entro le 12 di lunedì 31 luglio.