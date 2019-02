Molte persone oggi hanno visto un ciclista pedalare in tangenziale alle 13,30 direzione Vicenza ovest. Incredibile che,con tutte le telecamere installate a Vicenza,il grande fratello non funziona quando dovrebbe riguardare la sicurezza.

In questo ultimo periodo nella città e provincia,ci sono stati più casi di auto contromano in autostrada, oggi il ciclista in tangenziale e non è il primo.

Viene da chiedersi se le telecamere servano per la sicurezza oppure solo per fare cassa....provate a passare in ztl. In tutti i casi,sono stati i cittadini a segnalare alle forze dell'ordine ordine i vari problemi,quindi,sembra che ultimamente la sicurezza sia solo una parola,fare cassa un fatto.