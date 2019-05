A Park Verdi "pere" a colazione

Non c'è bisogno di alcuna didascalia per il video che ci ha inviato un nostro lettore questa mattina, martedì: la scena, purtroppo, è ben nota a chi passa in zona Campo Marzo, anche in pieno giorno.

Le forze dell'ordine, nel caso specifico, avrebbero comunque potuto fare ben poco: il consumo di droga è un illecito amministrativo e, oltre alla multa, si viene segnalati in prefettura affinchè venga disposto un percorso terapeutico di disintossicazione. Il fronte è quello della lotta allo spaccio che, come si sa, ha come fulcro proprio la zona adiacente alla stazione.