Padova: viceprimario del San Bortolo trovato morto sulle scale

Un gesto estremo sarebbe alla causa della tragica morte dell'otorino Riccardo D'Eredità, 53 anni, vice primario dell'ospedale San Bortolo di Vicenza che è stato trovato questa mattina privo di vita nell'androne delle scale del palazzo dove viveva a Padova.

Il corpo è stato trovato da un vicino che ha dato l'allarme. Inutili i tentativi del Suem della città patavina per rianimare il medico. D'Eredità lavorava da molti anni nel nosocomio vicentino ed era molto conosciuto per i suoi interventi sui bambini e per aver ridato l'udito a molti pazienti grazie all'orecchio bionico.