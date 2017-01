VicenzaOro: Pink Panther pronta a colpire di nuovo, arrestati all'ingresso

Dopo il furto milionario di diamanti del gennaio scorso, stavano per mettere a segno un altro colpo memorabile all’interno della Fiera che ospita “VicenzaOro January”.



La prevenzione e intelligence degli uomini della Squadra Mobile della Questura di Vicenza hanno permesso di bloccare, all’ingresso dell’area accrediti, uno dei componenti della banda dei “Pink Panther” latitante da quasi un anno. Così l’arresto di M.M. va ad unirsi a quello di altri due membri operativi della banda, già fermati all’indomani del furto dell’anno scorso. Con lui, sono finiti in manette i due complici già provvisti di strumenti per violare alcune teche espositive di diamanti.



Maggiori dettagli in seguito