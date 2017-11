Vicenza, zona ospedale: chiusura strade per nuovo impianto sicurezza idraulica

Lunedì 27 novembre prenderanno il via i lavori in stradella Sansigoli (nella zona dell’ospedale), all’altezza del civico 12, per la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento delle acque meteoriche per la salvaguardia idraulica della città. L’intervento durerà 40 giorni circa, se le condizioni meteo lo consentiranno.

Sarà interessata tutta la carreggiata stradale di Stradella Sansigoli e, poiché di ridotte dimensioni, sarà chiusa al transito. Sarà sempre consentito l’ingresso e l’uscita (da via Fratelli Bandiera) dei residenti, a cui potrebbe essere chiesto di uscire con le auto la mattina e rientrare la sera, compatibilmente con le esigenze di sicurezza legate all’esecuzione delle opere. Inoltre in via Cappellari saranno previsti restringimenti.

In questi giorni verrà consegnata la lettera ai residenti, firmata dall’assessore alla cura urbana Cristina Balbi, che informa sull’avvio del cantiere e che fornisce numeri di telefono per informazioni o emergenze.

I lavori prevedono, oltre che la realizzazione dell'impianto di sollevamento progettato per risolvere le criticità idrauliche, anche l'installazione di due elettropompe sommergibili, una tubazione di mandata del sollevamento per la fognatura bianca di via Cappellari e una valvola a battente in corrispondenza allo scarico nell'Astichello.

Non sarà quindi più necessario utilizzare l'idrovora che, in caso di forti piene dell'Astichello, veniva puntualmente installata a cura di Acque Vicentine.