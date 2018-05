Vicenza, violenze famigliari di fronte al bimbo: indagato 41enne

Le violenze nei confronti della moglie erano iniziate nel 2015, prima verbalmente e poi con percosse continue fino all'ultimo episodio del febbraio 2018 che ha portato un cingalese di 41 anni ad essere indagato per violenza famigliare e allontanato dalla casa famigliare.

La misura cautelare è stata applicata nella giornata di lunedì dalla squadra mobile di Vicenza che ha notificato all'uomo, operaio residente in città, il provvedimento. Dalle indagini è risultato che il cingalese in più occasioni sia andato su tutte le furie con la moglie, 40enne sempre dello Sri Lanka, per futili motivi quali la gelosia e non meglio precisate questioni economiche. A quanto risulta, in molte occasioni in casa si trovava anche il bambino della coppia, di soli sette anni.

L'episodio più grave è avvenuto appunto a febbraio di quest'anno quando il 41enne ha picchiato la donna al volto e alle spalle, provocandole contusioni e una frattura a un dito con 40 giorni di prognosi. Precedentemente, nel luglio 2017 le botte nei confronti della compagna le hanno causato il ricovero al pronto soccorso. Dopo una serie di denunce e a conclusioni delle indagini di polizia è scattata la misure cautelare.