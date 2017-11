Vicenza, violenza sulle donne: meno denunce ma più reati di stalking

Indetta dall'Onu nel 1999, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne viene celebrata in tutto in mondo. Molte iniziative anche a Vicenza e un primo bilancio arriva dalla questura di Viale Mazzini che ha comunicato alcuni dati inerenti i reati commessi nell’ambito del territorio provinciale nel corso del 2017 e che tipicamente rappresentano espressione di violenza di genere.

Per quanto concerne i maltrattamenti in famiglia, la Polizia di Stato ha raccolto 15 denunce, a fronte delle 22 dell’anno scorso nello stesso periodo. Le violenze sessuali denunciate, invece, sono state finora 3, rispetto alle 2 dell’anno scorso. Infine, le denunce per atti persecutori, reato noto anche come stalking, sono state 15, rispetto alle 19 dell’anno scorso.

Per quanto riguarda specificamente il tema dello stalking, parallelamente all’attività repressiva, vi è l’attività preventiva rappresentata dagli ammonimenti che il Questore emana nei confronti delle persone segnalate per tali comportamento. In particolare, nel corso del 2017 sono stati emessi 8 provvedimenti di ammonimento, a fronte dei 5 ammonimenti adottati nel corso dell’intero 2016.

L'INIZIATIVA DELLA POLIZIA