Botte e minacce di morte alla compagna: 41enne allontanato dalla famiglia

Botte, offese, minaccie di morte e alcuni gravissimi episodi come un tentativo di strangolamento. L'incubo di una vicentina si 35 anni, madre di una figlia di appena un anno, è finito sui tavoli della questura grazie al coraggio della donna che dopo molti mesi di soprusi a trovato il coraggio di denunciare il compagno, P.S., un operaio 41enne sempre vicentino.

La coppia si era formata nel 2014 ma i due erano andati a convivere - in una casa della periferia di Vicenza - nel 2017 in concomitanza con la nascita della figlia. Dopo qualche mese il rapporto è degenerato sopratutto a causa dell'alcolismo che, secondo quanto ricostruito dalla polizia, affligge l'uomo. Iniziano le botte - calci e pugni - e le minacce di morte. La donna, nel gennaio di quest'anno, stanca degli abusi, si rivolge alla polizia e la sezione della squadra mobile inizia le indagini ricostruendo ogni singolo episodio di violenza fisica e psicologica.

Risale all'ottobre del 2017 il tentativo dell'uomo di strangolare la compagna a mani nude mentre nell'agosto del 2018 la 35enne viene aggredita a calci e pugni e con un manico di scopa. Pochi giorni dopo, invece, il 41enne, completamente ubriaco, causa un trauma cranico alla donna, colpendola in testa con dei pugni. In un'occasione precedente a questi fatti l'uomo ha anche tentato di sfondare a calci la porta di ingresso dell'abitazione. In quel frangente era intervenuta anche una squadra delle volanti.

Nei giorni scorsi, nei confronti dell'uomo è così scattata una misura cautelare da parte del tribunale con divieto di avvicinamento alla casa famigliare. Il decreto è stato notificato sabato scorso all'uomo, nell'abitazione dei due, dagli agenti della squadra mobile della questura di Vicenza. Gli operatori hanno accompagnato il violento fuori di casa e ora monitoreranno il suo comportamento. L'invito della questura, rivolto alle donne che si trovano in simili gravi situazioni, è quello di denunciare subito gli episodi di violenza domestica.