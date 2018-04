Vicenza, violenta per anni la figlia adottiva: arrestato bidello 41enne

Un 41enne ha violentato per più di 10 anni, fin da quando era bambina, la figlia che la moglie aveva avuto da una precedente relazione e che lui ha addottato. I fatti, avvenuti a Palermo dal 1997 al 2008, sono stati denunciati dalla stessa vittima (ora 27enne) prima alla madre e poi agli assistenti sociali. L'orco si era nel frattempo trasferito a Vicenza. Nel capoluogo berico lavorava come bidello in un comprensorio scolastico e viveva con una nuova compagna e i suoi due bambini di 4 e 6 anni. Gli uomini della squadra mobile sono andati a prenderlo questa mattina nella sua casa.

Le violenze ripetute subite dalla ragazzina fanno parte di un quadro terribile che riguarda il 41enne. La vittima era ancora bambini quando sono iniziati i soprusi che l'uomo commetteva ripetutamente minacciando anche di ammazzare la figlia adottiva se avesse osato parlare con qualcuno. Lei ha invece trovato il coraggio di dire tutto e, dopo la conclusione delle indagini nel 2011 è arrivata la condanna in via definitiva dal tribunale di Palermo. Il bidello, che ha negato ogni resonsabilità, è stato condannato in via definitiva a 9 anni e sei mesi per violenza sessuale pluriaggravata e continuata, con perdità della potestà genitoriale (anche nei confronti dei bambini avuti dalla successiva relaziona) e interdizione perpetua dai pubblici uffici e da strutture frequentate da minori.