Vicenza, porno chat con ricatto: chiesti 15mila euro a un noto commercialista

"Ciao, sono Paola da Pescara, vuoi diventare mio amico?" È iniziata sabato 8 lugliio alle 15:18 con una richiesta di amicizia su Facebook la trappola nella quale è caduto un professionista vicentino, noto commercialista. Dopo aver accettato l'invito è partita una chat inizialmente conoscitiva e poi sempre più piccante. Un vero e proprio lavoro di adescamento che alla fine ha condotto il 59 a un rapporto sessuale virtuale di 15 minuti.

"Vuoi vedermi nuda?", "Ti piacerebbe far sesso?". Richieste irresistibili per il professionista che è finito a fare una lunga sessione di autoerotismo con la sedicente Paola al termine della quale il malcapitato ha subito il ricatto: "È tutto registrato, o mi dai 15mila euro oppure il video va su Youtube e a tutti i tuoi amici".

Immediata la risposta del professionista. Alle 16:35 l'uomo ha chiuso la connessione e si è precipitato in questura a sporgere denuncia. In corso le indagini di polizia per individuare l'adescatrice, questa volta italiana.