Bimbo rischia di cadere dal quinto piano: salvato dai pompieri

AGGIORNAMENTO ORE 13

Alle ore 09.40, è alla centrale operativa della polizia locale una segnalazione di un bambino di pochi anni che si sporgeva in maniera estremamente pericolosa da un terrazzo di un appartamento sito al quinto piano in Viale Milano. Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia che una volta verificato quanto stava accadendo ha chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e in collaborazione con quest'ultimi hanno tentato in tutte le maniere di accedere all'appartamento, non riuscendo a forzare la porta blindata.

Così mentre un agente è rimasto sul pianerottolo per riuscire a trattenere lì nei pressi il bambino, dall'esterno, grazie all'autoscala, i vigili del fuoco riuscivano a raggiungere la terrazza ed entrare nell'appartamento recuperando il bambino.

Nel momento del salvataggio, è rientrata anche la mamma dell'infante che ha affermato di aver lasciato il figlio di quattro anni in compagnia dello zio, non spiegandosi come quest'ultimo avesse lasciato l'appartamento e di conseguenza l'infante solo. È stata cosi identificata A.I. di 34 anni madre del piccolo, cittadina nigeriana e O. V. di 19 anni fratello di lei. In corso gli accertamenti conseguenti all'accaduto; si prospetta per entrambi l'ipotesi di reato per abbandono di minore, pena prevista da sei mesi a cinque anni.

ORE 10

Timore per un bambino di appena quattro anni che ha rischiato di cadere dal quinto piano di un palazzo in viale Milano a Vicenza. L'episodio è successo verso le 9:30 di martedì mattina. Il piccolo si è sporto pericolosamente dal terrazzino verso la strada sottostante.

Alcuni passanti, dopo averlo notato, hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco I pompieri, intervenuti con l'autoscala, hanno raggiunto il bimbo mettendolo in sicurezza. La polizia locale, intervenuta sul posto, ha regolato il traffico durante le operazioni di recupero.