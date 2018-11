Fuga di gas dalla caldaia: coppia finisce in ospedale per il monossido

Non si erano accorti che la canna fumaria della caldaia si era staccatta dalla giuntura del soffitto I fumi, invece di riversarsi all'interno sono finiti dentro l'abitazione. L'episodio è avvenuto nella tarda mattina di domenica in via Vaccari a Vicenza. Gli inquilini dell'appartamento, due coniugi sulla 70ina, hanno chiamato un parente medico perché si sentivano male.

Il medico, viste le condizioni di salute, ha chiamato il 118 e i vigili del fuoco, sospettando appunto che il malore era stato causato dal monossido di carbonio. I due anziani sono finiti al pronto soccorso dove sono stati sottoposti ad accertamenti per verificare il grado di intossicazione. I vigili del fuoco sono arrivati sul luogo per mettere in sicurezza l'appartamento.