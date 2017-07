Vicenza, Anconetta: via le sbarre della ferrovia

“Nei prossimi giorni sottoscriveremo un accordo che rappresenta il primo passo per l’eliminazione del passaggio a livello di Anconetta” – ha annunciato il sindaco Achille Variati, oggi a palazzo Trissino, presentando l’emendamento che porterà nella seduta odierna del consiglio comunale, quando sarà affrontato l’assestamento di bilancio. Con la variazione vengono assegnati 40 mila euro alla compartecipazione alle spese per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il superamento del passaggio a livello ad opera di Rfi.

“Le sbarre di Anconetta – ha spiegato il sindaco Variati - dividono la città in due provocando code di automobili in entrambe le direzioni, con problemi non solo per il traffico automobilistico, ma anche per la linea 5 del trasporto pubblico locale che vede rallentato il suo percorso. Inoltre, un passaggio a livello rappresenta comunque un pericolo e le precedenti amministrazioni hanno tentato varie volte di trovare una soluzione per l’attraversamento della linea ferroviaria, ma ci sono diverse problematiche da valutare con attenzione: accanto alla sbarra ci sono infatti alcune abitazioni e il precorso della strada è leggermente curvilineo”.

Il sindaco ha quindi sottolineato che “L’accordo che verrà firmato con Rfi riprenderà un metodo già utilizzato con l’alta velocità attraverso lo studio di diverse ipotesi comparative tra cui scegliere la migliore, garantendo la partecipazione democratica dei cittadini attraverso la presentazione del progetto in assemblee pubbliche”. Il sindaco ha inoltre ricordato l’obiettivo generale di arrivare all’ammodernamento e all’elettrificazione della linea Vicenza-Schio dove esistono altri passaggi a livello che dovranno essere gradualmente eliminati.

E’ poi intervenuto l’assessore Dalla Pozza spiegando il contenuto dell’accordo: “Il consiglio comunale un anno fa approvò la soluzione C dell’alta velocità inserendo tra le prescrizioni anche il superamento del passaggio a livello di Anconetta per garantire maggior sicurezza lungo la linea ferroviaria ed evitare i conseguenti rallentamenti sulla linea Milano-Venezia. A tal fine il Comune ha già effettuato il rilievo plano altimetrico dell’area e dei sottoservizi. Il progetto beneficerà dell’accordo – che sarà sottoscritto a breve - tra Regione ed Rfi per la soppressione di numerosi passaggi a livello in Veneto e che prevede lo stanziamento di adeguate risorse economiche.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica per Anconetta si suddividerà in due fasi: una comparazione tra le diverse ipotesi che darà il via ad una fase di confronto con i cittadini attraverso assemblee per verificare la soluzione migliore nel rapporto costi benefici e, conclude Dalla Pozza "successivamente verrà predisposto il progetto preliminare che consentirà in futuro di accedere alle risorse. Pertanto il Comune parteciperà per il 50% alla spese di progettazione che ammontano complessivamente a 80 mila euro”.