Patatine in casa dopo la disco: manda a fuoco la casa

E' di gravi danni alla cucina e all'appartamento il bilancio dell'incendio divampato questa notte in un appartamento a Vicenza, in via Novello. Sul posto sono dovuti intervenire due mezzi dei vigili del fuoco. Non risultano esserci persone intossicate o ferite.

Secondo indiscrezioni, le fiamme sarebbero state causate dall'incauta cottura di patatine fritte, probabilmente per placare la fame post serata.