Vicenza, lavori stradali in via Legione Antonini e Cairoli

Lunedì 31 luglio prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di via Legione Antonini, nel tratto compreso tra via Zanardelli e l'incrocio semaforico di viale del Mercato Nuovo, e di via dei Cairoli.

Gli interventi, che interesseranno l'intera carreggiata delle strade, si protrarranno per 5 settimane, salvo imprevisti o condizioni meteorologiche avverse.

Durante i lavori verranno chiusi progressivamente i tratti delle strade interessate e potranno verificarsi modifiche alla circolazione, sempre opportunamente segnalate dalla cartellonistica di cantiere posizionata in loco.

Al fine di ridurre i disagi alla circolazione, in corrispondenza delle intersezioni stradali di via Legione Antonini con via dei Cairoli e via dei Mille i lavori verranno eseguiti in notturna, dalle 21 alle 6.

Sarà sempre garantito l'accesso ai residenti compatibilmente con le esigenze di sicurezza del cantiere.