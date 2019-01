Furto in un negozio di giochi, nei guai due minorenni

L'altra mattina una pattuglia antidegrado della polizia locale è stata chiamata dal titolare di un negozio di giochi di via Gorizia per identificare due ragazzini sospettati di essere gli autori di alcuni furti avvenuti in precedenza.

Gli agenti hanno chiesto ai due giovani di declinare le proprie generalità e di esibire un documento d'identità, ma da un controllo effettuato tramite i terminali dell'anagrafe del Comune di residenza, non vi è stato riscontro di quanto dichiarato.

I due sono stati pertanto accompagnati al Comando, per procedere alla loro identificazione. Solo dopo molte insistenze i ragazzini hanno dichiarato le corrette generalità, fornendo i recapiti telefonici dei genitori.

Entrambi quindicenni, uno di nazionalità italiana e l'altro di origine albanese, residenti Montecchio Maggiore, sono stati pertanto denunciati per le false generalità dichiarate ai pubblici ufficiali e affidati ai rispettivi genitori, convocati nel frattempo in Comando.

Se il titolare del negozio presenterà denuncia di furto, si procederà anche per questo reato.