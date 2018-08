Trova i ladri in casa e scatta una foto: denunciato 27enne

Non si è per niente spaventata la signora che lo scorso venerdì ha sorpeso due topi d'appartamento all'interno della sua abitazione in via Corradini. I due malviventi erano entrati da una finestra lasciata aperta rovistando le camere e sottraendo gioielli dal valore di 300 euro. Quando la propietaria è entrata in casa, appena visti i ladri, ha avuto la prontezza di scattare una foto a uno di loro con il cellulare per poi andare in questura a fare denuncia.

Nella giornata di mercoledì una squadra delle volanti, grazie all'immagine in loro possesso, ha rintracciato in piazza Castello il malvivente fotografato. Portato in questura e identificato come un rumeno del '91 che frequentava l'area degradata di via Frescobaldi, l'uomo ha negato ogni responsabilità ma è stato denunciato per furto in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.