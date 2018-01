Vicenza, vent'anni di violenze: 56enne denuncia il marito

Un incubo durato ben vent'anni passato attraverso umiliazioni e botte. È quello che racconta di aver vissuto una vicentina 56enne che, dopo anni di abusi e soprusi, ha trovato il coraggio di andare in questura e denunciare il marito, un meccanico 58enne ora in pensione.

Come scrive Il Giornale di Vicenza, la casalinga si è convinta di recarsi alla polizia grazie a una serie di incontri con un gruppo parocchiale che l'ha aiutata a uscire da quel vortice di violenza. La procura ha così aperto un'inchiesta sul pensionato con l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Secondo il racconto della donna le violenze sarebbero iniziate nel 1996. I rapporti tra i due, sposati dall'inizio degli anni '80, si sarebbero incrinati dopo un periodo di convivenza tranquilla per il fatto che lei ha scoperto di non potere avere figli. A quel punto sono iniziate le umiliazioni e le percosse. Dai verbali emerge la figura di un marito padrone spietato che arriva a non volere la propria moglie a letto con lui, che alza le mani al primo futile pretesto e che minaccia continuamente la compagna.

La donna alla fine ha reagito annunciando al pensionato che se ne sarebbe andata. Dopo l'ultimo schiaffo la 56enne è andata a vivere in provincia, a casa di parenti.