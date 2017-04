Vicenza, venditori porta a porta troppo insistenti: multati con 5mila euro

Erano diventati l'incubo di tanti inquilini del quartiere San Lazzaro a Vicenza - riporta il Gazzettino - per la loro insistenza. Dopo l'intervento della polizia, quattro venditori porta a porta di contratti di energia sono stati segnalati in questura e uno di loro, un dominicano di vent'anni particolarmente minaccioso nei confronti di una donna, è stato denunciato per violenza privata

A tutti quattro è stata inflitta una multa di 5 mila euro perchè non erano in reagola con la normativa per esercitare quel tipo di vendita.