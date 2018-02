Vicenza, vende eroina a una ventenne: incastrato dalle telecamere

Durante un controllo in abiti borghesi la polizia locale nel pomeriggio di ieri ha effettuato un controllo della zona compresa tra Battaglione Monte Berico, via Napoli e via Verdi e con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza ha notato un soggetto di colore che si muoveva con fare sospetto. Dopo averlo seguito costantemente in tutti i suoi spostamenti fino ad arrivare in viale Milano, gli agenti lo hanno sorpreso nei pressi della Stazione ferroviaria dove una giovane lo contattava e pagandogli la dose ritirava una bustina di eroina nascondendola sotto la maglia.

Una pattuglia antidegrado è intervenuta fermando l’acquirente, una ragazza di 20 anni residente in città, e facendosi consegnare la dose, pagata 10 euro. L'altra pattuglia antidegrado ha invece intercettato W. A., Cittadino Nigeriano del 1995 senza fissa dimora che è stato accompagnato all’interno del comando della polizia locale. La ventenne è stata segnalata in prefettura in quanto utilizzatrice di sostanze stupefacenti, mentre il nigeriano è stato denunciato per spaccio