Vicenza, Variati accoglie il nuovo prefetto

Lunedì mattina il sindaco Achille Variati ha ricevuto a palazzo Trissino il nuovo prefetto di Vicenza, Umberto Guidato, che si è insediato subentrando a Eugenio Soldà. Guidato è stato prefetto di Caltanissetta, Avellino e Taranto prima di essere nominato prefetto di Vicenza.

A gennaio il Consiglio dei Ministri aveva nominato Guidato nuovo prefetto di Vicenza. Appena ha appreso la notizia, il sindaco Achille Variati aveva telefonato a Guidato per dargli il benvenuto, anche in veste di presidente della Provincia. “Ho voluto chiamarlo subito per congratularmi per la nomina e dargli il benvenuto a Vicenza – ha commentato il sindaco Variati -. Appena arriverà in città ci incontreremo per iniziare a lavorare insieme per affrontare i temi più importanti per la città e per il territorio provinciale”.

