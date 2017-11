Vicenza, va in questura per fare denuncia ubriaca e drogata: denunciata

E' finito male il pomeriggio di una 39enne vicentina che si era recata in questura per sporgere una denuncia.

La donna è arrivata negli uffici di viale Mazzini imprecando e offendendo sia gli agenti che le persone in coda. Una volta fermata, è subito stato evidente che si trovava in un forte stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol e, probabilmente, droga. Perquisita, infatti, aveva in tasca una piccola quantità di marijuana.

Quindi, anzichè far verbalizzare quanto aveva da dire, è stata denunciata per resistenza e ubriachezza molesta.