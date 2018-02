Vicenza, va in questura con la bici rubata e incontra il proprietario: denunciato minorenne

È uscito con la faccia contrita dagli uffici di viale Mazzini dove si era recato assieme alla madre per ritirare una notifica di conclusioni indagini per qualche "marachella" che aveva commesso in precedenza. Evidentemente era solo una maschera visto che, appena uscito dalla questura, un 17enne ha inforcato una bici con la quale era arrivat.

Una bici che è risultata rubata dato che il proprietario - arrivato in quel momento per fare la denuncia di furto - ha riconosciuto il mezzo. Immediato il suo ritorno negli uffici dove si è beccato una denuncia per ricettazione.