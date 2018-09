Va a funghi in città: 70enne rimane incastrato in una catasta di legna

È scivolato su una catasta di legna ed è rimasto incastrato con un piede senza riuscire a liberarsi. È successo domenica mattina verso mezzogiorno a un 70enne residente in città. L'incidente non si è però verificato sui monti ma nel quartiere di San Bertilla a Vicenza, in un parco con sullo sfondo i palazzi della zona residenziale.

L'anziano si trovava infatti in via Divisione Julia ed era andato al parco per una passeggiata "micologica" assieme alla moglie. È stata proprio lei a dare l'allarme un passante, che ha poi chiamato i vigili del fuoco, quando il marito ha visto dei funghi dietro a un tronco di legno. Nel tentativo di prelevarli è però scivolato, rimanendo bloccato con un piede nella catasta.

I pompieri, intervenuti dalla sede cittadina, sono intervenuti con un divaricatore per liberare l''uomo che fortunatamente non ha riportato ferite.