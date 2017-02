Vicenza, una sola smart card per viaggiare in tutto il Veneto

La tessera elettronica che permetterà di viaggiare a livello inter-regionale su più mezzi di trasporto è stata presentata lunedì mattina a Belluno dal presidente veneto Luca Zaia, l’amministratore delegato di Trenitalia, Barbara Morgante, l’amministratore delegato di Dolomiti Bus, Natalia Ranza e l’assessore regionale ai trasporti, Elisa De Berti. Il Veneto sarà apripista in Italia del nuovo progetto, Belluno sarà la prima provincia ad adottarla, mentre a Vicenza lo startup è previsto per la prossima primavera.

“Partiamo dalla provincia che si sente più analogica e meno digitale – ha esordito il presidente Zaia – ma che la Regione considera invece perfettamente idonea per l’attuazione di progetti pilota come questo, da esportare poi nel resto del Veneto e d’Italia”. Zaia ha spiegato che l’obbiettivo è di rendere più semplice e più efficiente il sistema di trasporto nel Veneto, in primis per i cittadini e i pendolari ma anche per i turisti: “Un turista giapponese potrò da piazza San Marco a Venezia raggiungere Cortina armato di una sola card, senza dover impazzire per passare da un mezzo a un altro e per acquistare i rispettivi biglietti”.

“Unica Veneto” ha le dimensioni di una carta di credito ed è equipaggiata con tecnologia contactless, che consente di leggerne il contenuto senza la necessità di inserirla nel lettore. La card, che ha una validità di 4 anni dalla data di emissione, viene rilasciata immediatamente. Da lunedì è distribuita nelle biglietterie Trenitalia di Belluno, Castelfranco, Conegliano, Rovigo, San Donà e Treviso e nelle agenzie Dolomiti Bus di Agordo, Belluno, Calalzo, Feltre e Cortina; da maggio sarà disponibile anche nelle stazioni ferroviarie di Vicenza, Padova, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia e Verona Porta Nuova. Per ottenerla bisogna compilare e firmare il modulo di richiesta (ritirabile nei punti di emissione della card o scaricabile dai siti www.trenitalia.com e www.dolomitibus.it).