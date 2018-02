Vicenza, vuole andare a Roma ma è troppo ubriaco: 33enne aggredisce agente

Attimi di follia ieri sera verso le 22:00 alla stazione degli autobus di Vicenza. A scatenare il parapiglia un 33enne del Burkina Faso - T.J., residente a Roma e con regolare permesso di soggiorno. L'uomo era ubriaco fradicio e voleva salire a tutti i costi sull'autobus della Segesta per andare a Roma, nonostante il divieto dell'autista che per ragioni di sicurezza non lo voleva far salire.

A quel punto l'uomo ha iniziato a dare in escandescenze tanto da costringere il dipendente della compagnia di trasporti a chiamare la polizia.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto e hanno cercato di immobilizzarlo ma il 33enne ha reagito aggrappandosi a un poliziotto e facendolo cadere a terra. Alla fine l'uomo è stato portato in questura a sbollire i fumi dell'alcol e, oltre a non raggiungere la capitale, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e multato per ubriachezza molesta.