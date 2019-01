Soccorso strafatto per strada, distrugge il PS

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, ieri, 11 gennaio, hanno indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza V.D. , 39enne residente a Vicenza, ritenuto responsabile di danneggiamento aggravato.

L’uomo, circa alle 2 e mezza, veniva rinvenuto esanime a terra in questo viale Sant’Agostino, palesemente in stato di alterazione dovuta ad una precedente assunzione di bevande alcoliche e farmaci, tale da richiedere l’intervento del 118. Poco dopo il suo arrivo al Pronto Soccorso l’individuo iniziava ad inveire contro il personale medico che, non riuscendo a contenerlo richiedeva l’intervento dei Carabinieri.

Nonostante la loro presenza, l’uomo continuava nella sua condotta, arrivando a danneggiare un vetro dell’accettazione fin quando, con non poca difficoltà, i militari riuscivano a bloccarlo. L’uomo è stato quindi ricoverato presso il Reparto di Psichiatria.