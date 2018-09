Ubriaco picchia l'ex davanti al bar: multato 25enne

Botte all'ex fidanzata dopo l'ennesimo tentativo di riconciliazione. È accaduto domenica sera in corso Padova a Vicenza all'altezza del locale "Il Tavernacolo". Protagonista un 25enne padovano in stato di ubriachezza che, dopo essersi trovato con la ex-fidanzata per un tentativo di riconciliazione, ha iniziato a litigare con lei per poi venire alle mani.

La donna, una 24enne originaria della provincia di Barletta Andria Trani, è stata colpita al volto dall'uomo che poi è fuggito. La polizia, intervenuta dopo che il fatto era stato segnalato da un passante, ha rintracciato poco dopo il giovane multandolo per ubriachezza molesta. La fidanzata ora dovrà decidere se procedere o meno con la denuncia.