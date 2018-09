Ubriaco picchia una cliente del bar e scappa: fermato dalla polizia

Attimi di follia in un bar di contrà' Porta Padova nella notte tra venerdì e sabato. Un moldavo 36enne ha aggredito, a quanto risulta senza nessun motivo, una cliente del locale per poi scappare a petto nudo per strada. L'uomo, completamente ubriaco, è stato fermato da una volante della polizia e denunciato per lesioni gravi.

Da una prima ricostruzione sembra che il 36enne, in preda ai fumi dell'alcol, dopo aver dato fastidio agli avventori del bar Ambras si è scagliato contro una ragazza 28enne colpendola con un pugno in faccia e facendola cadere a terra. Gli amici della donna hanno reagito cercando di fermarlo ma l'uomo, che si era tolto la maglietta, ha iniziato a correre per strada dove è stato bloccato dalla polizia chiamata nel frattempo. Sul posto è intervenuto anche il Suem per prestare soccorso alla vittima.