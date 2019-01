Ubriaco in auto centra il semaforo, chiama due ambulanze e un taxi e insulta la polizia

Il finale di una notte brava lo ha portato a una denuncia per aver rifiutato l'alcol test e per oltraggio a pubblico ufficiale, oltre al ritiro della patente e la confisca del mezzo. L'episodio che ha visto protagonista un bissarese del '90 si è svolto alle 5 della mattina di domenica all'incrocio semaforico di strada Pasubio con strada Lobbia a Vicenza. A seguito di una fuoriscita di strada il 29enne ha centrato in pieno il semaforo, danneggiando sia l'impianto comunale che la propria auto. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato un Alfa Mito con il parabrezza sfasciato e un uomo che, secondo gli operatori, era in evidente stato di ubriachezza in quanto barcollante ed esageratamente cialiero. La volante ha fatto intervenire una pattuglia dei carabinieri per la misurazione del tasso alcolico ma l'alcol test non funzionava.

Gli agenti hanno quindi invitato il conducente a salire in auto per portarlo in ospedale per i controlli sull'assunzione di sostanze alcoliche. Dopo poche centinaia di metri il 29enne ha però riferito di sentirsi male e che doveva vomitare. La pattuglia si è fermata e l'uomo, pur prodigandosi in gesti gutturali, non sembrava così malridotto da rigettare. A quel punto, all'invito di risalire in macchina, il ragazzo si è rifiutato chiedendo insistentemente un'ambulanza. Per pura coincidenza un mezzo del Suem, con a bordo una paziente in codice bianco, stava passando per quella strada.

Fermata dagli agenti e caricato sul mezzo il 29enne questi, dopo altri pochi metri comincia a dire che si sente male e che deve vomitare. Fatto scendere dall'ambulanza e raccolto di nuovo dalla polizia, l'uomo si butta a terra dicendo che non sale nell'auto del 113, che lui ha conoscenze altolocate tra i finanzieri e che pretende un'altra ambulanza, che poco dopo arriva...per niente. Lo scalmanato, infatti, si rifiuta di salire anche nell'altro mezzo e chiama un taxi che però arriva e riparte perché il taxista viene preso di mira dal 29enne con una raffica di insulti, così come gli agenti ai quali, a quel punto, non resta altro che far partire una denuncia.