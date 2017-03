Vicenza, ubriaco ferisce un poliziotto in centro: arrestato

"In Bulgaria ho la testa di un poliziotto italiano e la uso per bere vino". Con queste parole un bulgaro, M.M. nato nel 1972 e senza fissa dimora si è scagliato contro una pattuglia delle volanti che tentava di riportarlo alla ragione. L'uomo, in evidente stato di alterazione, giovedì verso le 16:35 in piazza Matteotti, trascorreva il tempo a insultare pesantemente e con ogni tipo di offese i passanti del centro storico.

All'arrivo della polizia non ha accennato di calmarsi e, dopo le offese,, si è scagliato contro di loro. Gli agenti hanno usato lo spray al peperoncino ma nella colluttazione uno degli operati si è fratturato il dito, con prognosi di 30 giorni. Il bulgaro è stato arrestato per aggressione e violenza contro pubblico ufficiale.

Segnalato più volte come disturbatore - l'ultimo episodio di qualche giorno fa quando ha insultato gli assessori in visita a parco Querini, l'uomo è stato condannato a otto mesi con la condizionale, ma per lui stanno già partendo le pratiche per l'allontanamento dall'Italia.