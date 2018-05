Vicenza, pirata ubriaco e senza patente investe ciclista: multa da 6mila euro

Un ciclista, A.E. cittadino ghanese di anni 24 domiciliato in città, è stato investito da un'auto il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso, dandosi alla fuga. L'uomo, dopo pochi metri e giunto in via Legione Antonini, ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro una BMW in sosta. Il fatto è successo nella serata di martedi' 8 maggio alle ore 19.50 e ha rischiesto l''intervento delle pattuglie della polizia locale di Vicenza.

Sul posto era presente anche pattuglia della Polizia di Stato ed una dei Carabinieri, assieme al conducente del veicolo Chevrolet datosi alla fuga, Z.D. di anni 46 residente in città. Mentre il ciclista veniva trasportato presso al pronto soccorso per le cure del caso il conducente dell'auto è stato sottoposto alla prova dell'etilometro dalla quale è risultato che aveva condotto il veicolo in stato di ebbrezza. Dopo ulteriori controlli i vigili hanno riscontrato che non aveva la patente, in quanto revocata.

Al 46enne sono state contestate le violazioni per aver omesso di fermarsi, prestare soccorso e fornire i propri dati ai fini risarcitori, la guida in stato di ebbrezza alcolica, la guida con patente di guida revocata e la perdita di controllo del veicolo. L'importo delle sanzioni amministrative che dovrà pagare è di 6190 euro mentre per l'omissione di soccorso e non essersi fermato verrà invece denunciato all'Autorità Giudiziaria e potrà essergli comminata la reclusione da 1a tre anni.