Vicenza, ubriachezza molesta in disco: multa salata a un 26enne

Una serata un po' troppo alcolica per un 26enne vicentino che, a causa del troppo bere, ha cominciato a importunare pesantemente gli altri clienti della discoteca Punto 13 in via Vecchia Ferriera a Ponte alto.

Verso le 4 del mattino di domenica il giovane, dopo aver allungato un po' troppo le mani all'interno del locale, è stato "accompagnato" fuori nel piazzale dove ha cominciato a inveire e a dare in escandescenze. Fortunatamente nessuno ha raccolto le provocazioni ed è stato chiamato il 113.

All'arrivo della volante il 26enne si è calmato ma ciò non gli ha impedito di prendersi una bella multa di 102 euro per "ubriachezza molesta", un reato penale convertito in sanzione pecunaria.