Ubriache per gelosia: distrutto un appartamento e show in strada

Episodi del genere non succedono spesso ma ancora più singolare è il fatto che nella notte tra giovedì e venerdì ne siano successi addirittura due a poca distanza uno dall'altro. Complice l'alcol e la disperazione per essere state tradite dai compagni, due vicentine hanno dato in escandescenze in maniera a dire poco plateale. Il primo episodio si è verificato poco prima delle una. Un signore ha avvisato la questura lamentando che dai vicini di casa provenivano rumori assordanti e forti urla. Gli agenti, arrivati sul posto e dopo aver avuto conferma del fatto sentendo il suono di piatti rotti e grida esasperate, hanno suonato il campanello dell'appartamento, attendendo un po' prima di vedere uscire una signora si 52 anni completamente ubriaca e disperata.

Gli uomini della volante, dopo aver pazientemente calmato la donna, sono entrati all'interno della sua abitazione trovando la casa completamente a soqquadro: mobili e stoviglie rotte, tende strappate, oggetti spaccati dopo essere stati lanciati addosso alle pareti. La 52enne è stata portata in ospedale con un'ambulanza del Suem per dei controlli al reparto psichiatrico. L'unica spiegazione che ha dato alle forze dell'ordine è stata quella di aver avuto un attacco d'ira dopo aver scoperto i numerosi tradimenti del fidanzato - di origine nordafricana - con il quale ha una relazione da otto anni.

La notte dell'alcol e dei tradimenti riservava però alla questura di Vicenza altre sorprese. Verso le 2, circa un'ora dopo il primo episodio, gli agenti si sono visti arrivare in viale Mazzini una donna che barcollava in mezzo alla strada in evidente stato di ubriachezza urlando frasi sconnesse di fronte ai cancelli. Inutili i tentativi del personale nel dirle che l'ufficio denunce era chiuso. Vista l'insistenza della donna - poi identificata in una vicentina 39enne - gli agenti l'hanno fatto entrare. Anche lei era completamente ubriaca e insisteva nel voler denunciare il fidanzato, con il quale aveva litigato, per reiterata infedeltà. L'episodio si è concluso con una multa per ubriachezza molesta elevata alla signora, la quale ha passato la notte nei locali della questura per smaltire la sbornia.