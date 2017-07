Vicenza, 30enne picchia il fidanzato: ricoverata ubriaca fradicia

La squadra volante della polizia, intervenuta a mezzanotte di mercoledì dopo la chiamata di un 45enne napoletano residente in città, si è trovata di fronte a una trentenne rumena che di rotolava come in preda a convulsioni nel giardino di un condominio nei pressi dell'ospedale. La donna, lamentando dolori alla testa e alla pancia, ha raccontato di essere stata picchiata dal suo fidanzato.

Gli agenti non ci hanno messo molto a capire lo stato di alterazione della giovane, dovuto a un abuso di alcol e successivamente hanno accertato la dinamica dei fatti, così come raccontata dal fidanzato. La coppia era uscita a cena e dopo diversi bicchieri di alcol la donna ha iniziato una lite, proseguita fino a casa, per futili motivi.

Improvvissamente la 30enne ha aggredito l'uomo che in effetti aveva profondi graffi al petto e alla spalla sinistra, nonchè contusioni al braccio. Spaventato, il 45enne ha chiamato la polizia che ha trovato la donna a terra in condizioni assai precarie, mentre il "povero" fidanzato ha rifiutato il ricovero in ospedale.