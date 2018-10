Danni al bar alle 7 del mattino: denunciata 40enne ubriaca fradicia

È arrivata nel locale completamente ubriaca per fare colazioni ma poi, presa dai fumi dell'alcol ha buttato a terra l'espositore dei dolci mandandolo in frantumi. Il fatto è successo venerdì mattina al bar Fortunato di strada delle Cattane a Vicenza. Protagononista D.G., quarantenne residente a Vicena in strada Casale che, dopo aver discusso con il titolare cinese L.Y. 23enne, ha inforcato lo scooter e si è allontanata.

Il giovane cinese ha chiamato la polizia fornendo loro la targa del mezzo. Gli agenti hanno quindi rintracciato la donna in stato confusionale mentre percorreva viale del Sole. La 40enne sproloquiava e si reggeva a malapena in piedi così è scattato l'alcol test che ha registrato un tasso alcolico di 1.77 mg/l. La vicentina è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza mentre il veicolo è stato sequestrato preventivamente per la eventuale confisca.